Conte, Commissione Covid è strumento politico, io non scappo

ROMA, 18 SET - "La Commissione d'inchiesta sul Covid è stata costruita da questa maggioranza non per far tesoro della dura esperienza maturata durante la pandemia e per evitare difficoltà future, ma come strumento politico per colpire me e la squadra di governo che ha lavorato per salvare il Paese. Pensano di mettermi in difficoltà. Ebbene, eccomi qui: stamattina, alla prima riunione della Commissione, mi sono presentato personalmente. Puntuale, a testa alta. Io non scappo di certo. Allo stesso modo in passato sono andato di fronte al Tribunale a spiegare le scelte fatte in emergenza e le accuse sono state tutte archiviate. A scappare sono altri". Lo scrive sui suoi social il presidente del M5s Giuseppe Conte. "Perché la maggioranza di Meloni, con la complicità di Renzi, - aggiunge - ha fatto partire una Commissione d'inchiesta così palesemente viziata, che tiene fuori dalle attività di indagine le Regioni, che hanno gestito per gran parte l'emergenza Covid. Non vogliono che si indaghi sulle scelte dei governatori che hanno le tessere dei loro stessi partiti. Di cosa hanno paura? Cosa hanno da nascondere agli italiani?".