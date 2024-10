Conte, auguri per i 15 anni del M5s, non deve invecchiare mai

ROMA, 04 OTT - "Oggi il Movimento Cinque Stelle compie 15 anni e l'augurio va ad ognuno di voi, di noi, a chi c'è sempre stato, a chi è rimasto, a chi si è aggiunto a chi anche questa estate non si è risparmiato, portando avanti le nostre battaglie per raccogliere le firme contro l'autonomia differenziata e a favore del salario minimo. Voglio fare gli auguri a tutti noi e credo che il modo più bello di festeggiare le nostre idee sia quello di presentarsi ancora oggi come gli innovatori, Il Movimento non deve invecchiare mai, dobbiamo sempre riscoprirsi e rinnovarsi. Mi riferisco anche al processo costituente, siamo i primo in Europa a fare una cosa del genere, un esperimento totale di democrazia diretta. Senza il vostro impegno non ci sarebbe nessuna speranza di cambiamento di questo Paese, ecco perchè Il Movimento serve oggi più che mai". Lo afferma il un video su facebook il leader del M5s Giuseppe Conte.