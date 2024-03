Conte, alleati? Non siamo arroganti, chiediamo obiettivi comuni

ROMA, 22 MAR - "Non è questione che il M5s definisca in modo arrogante le regole. Non siamo depositari di verità, ma portatori di una logica, parliamo col linguaggio di verità e trasparenza. Volete lavorare con noi? Condividiamo degli obiettivi?". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dei rapporti col Pd e i papabili alleati del campo progressista, alla presentazione del libro di Pasquale Tridico "Governare l'economia". Dopo aver criticato il governo sulle strategie economiche, Conte ha aggiunto: "Poi ci diranno che noi vogliamo dettar legge, non è questione di voler essere l'avanguardia della trincea, l'importante è ritrovarsi su questi obiettivi non negoziabili".