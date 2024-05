Conte a Lecce, una 103enne lo aspetta con striscione per la pace

LECCE, 03 MAG - Arrivato al mercato bisettimanale di Lecce, il presidente del M5s, Giuseppe Conte, si è fermato a salutare una signora di 103 anni che lo stava aspettando in un'auto parcheggiata accanto al gazebo del Movimento con uno striscione su cui era scritto "Prega per la pace in Palestina". Conte ha poi visitato gli stand e salutato i commercianti che gli hanno fatto assaggiare le ciliegi: uno di loro ha urlato "grande presidente", un altro "forza Giuseppe". Conte si è anche avvicinato a un gruppo di giovani che lo hanno fermato tra gli stand: "Venite, abbiamo bisogno di voi", ha detto loro.