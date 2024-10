Conte a Grillo, padre ha diritto a dar la vita non la morte

ROMA, 27 OTT - "Un padre ha il diritto a dar la vita, non a dare la morte ai figli. Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi il diritto, con prepotenza, di determinare l'estinzione. Oggi il Movimento è la comunità degli iscritti. Al di fuori di questo esistono concezioni padronali che non si giustificano per forze politiche". Così Giuseppe Conte, a margine di un'iniziativa elettorale a Cesena, replica alle parole di Beppe Grillo sul Movimento 5 Stelle.