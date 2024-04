Conte a Bari, 'non ci sono più condizioni per le primarie'

BARI, 04 APR - "Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa convocata a Bari prima di partecipare ad un comizio elettorale in favore del candidato Michele Laforgia.