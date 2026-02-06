Conte, 50 milioni per sicurezza e miliardi in armi, una presa in giro

ROMA, 06 FEB - "Il governo manda in Parlamento decreti con tanti miliardi per il riarmo. In questo decreto" sicurezza "ci sono 50 milioni. Se il bisogno di sicurezza dei cittadini è davvero sentito, e noi lo diciamo da tempo, se metti 50 milioni stai prendendo in giro i cittadini, rispetto ai miliardi che emetti su altri settori". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Mattino 5. "Sono norme propaganda, il problema è creare una stretta alle manifestazioni pubbliche. Addirittura volevano mettere una cauzione, per permetterle solo ai miliardari. La priorità del governo è impedire la manifestazione del dissenso. Abbiamo una premier e un governo arroccati".