Consulenti per la Commissione Orlandi, anche un giornalista

ROMA, 11 MAG - Ci sarà anche un giornalista come consulente della commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi che ha deciso di nominare 5 esperti, che hanno avuto l'incarico per la durata di un anno. Si tratta di Gian Paolo Pelizzaro, specializzato in cronaca nera e giudiziaria, autore di vari saggi su politica e terrorismo, già consulente tecnico delle commissioni parlamentari d'inchiesta sulle stragi e il terrorismo e sul dossier Mitrokhin. Gli altri consulenti sono la magistrato Carmen Manfredda e tre avvocati: l'ex parlamentare ed ex vice presidente del Csm, David Ermini, che esercita a Firenze l'attività di legale, con Simone Pacifici del Foro di Roma e Paola Vilardi del Foro di Brescia.