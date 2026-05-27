Consigliere Khamenei, 'Hormuz garanzia per l'accordo con gli Stati Uniti'

- TEHERAN, 27 MAG - "Questa volta la linea rossa dell'Iran è chiara: documenti e firme da soli non sono una garanzia. Il garante concreto della sopravvivenza dell'accordo è lo Stretto di Hormuz". Lo ha scritto su X Ali Akbar Velayati, consigliere per gli Affari internazionali della Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. "La storia testimonia che tutti gli invasori giunti con desideri egemonici, da Alessandro Magno a Gengis Khan fino a Donald Trump, sono stati assorbiti nell'abbraccio dell'antica civiltà iraniana", ha affermato, aggiungendo che "la geografia non mente ed è il giudice finale dei trattati scritti su carta".