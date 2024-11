Consigliera veneta rivela in aula, 'ho subito anch'io violenza'

Il presidente del Veneto Luca Zaia durante l' audizione sul Covid chiesta dalla quinta commissione del Consiglio Regionale , Venezia , 4 maggio 2021. ANSA/UFFICIO STAMPA REGIONE VENETO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++