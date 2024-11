Consigliera denuncia violenza sessuale, indaga la procura

GENOVA, 27 NOV - La procura di Genova ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata su minore dopo il racconto fatto ieri da Francesca Ghio, consigliera comunale della lista Rossoverde, in aula rossa in Comune a Genova. Ghio ha denunciato di avere subito abusi all'età di 12 anni. "Vivevo nel cuore della Genova bene, quando sono stata violentata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia", le sue parole nell'aula del consiglio. Il fascicolo è a carico di ignoti e affidato al procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati che coordina il pool Fasce deboli.