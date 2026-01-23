Giornale di Brescia
Confermata in appello la condanna a 14 anni della sorella di Messina Denaro

PALERMO, 23 GEN - La corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna a 14 anni per associazione mafiosa inflitta in primo grado a Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo Messina Denaro. I giudici non hanno però accolto l'appello del pm sulla contestazione alla donna del ruolo direttivo in Cosa nostra. La Corte ha anche disposto la confisca del denaro sequestrato all'imputata, fatta eccezione per la argenteria di famiglia. L'accusa è stata rappresentata dai pg Umberto De Giglio e Carlo Marzella.

