Concluse prove scritte concorso prof infanzia e primaria

ROMA, 15 MAR - Si sono concluse le prove scritte del concorso per la Scuola dell'Infanzia e per la Primaria e stanno procedendo quelle per la Secondaria. I posti messi a bando complessivamente sono 44.654. "L' obiettivo che ci siamo prefissi è dare maggiore stabilità ai docenti, contrastando il precariato, e favorendo la continuità didattica per gli studenti, garantendo altresì la presenza di insegnanti motivati e adeguatamente formati", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "L'alta percentuale di ammessi all'orale", continua Valditara, "testimonia la preparazione dei futuri componenti di una classe docente che verrà selezionata anche in base all'attitudine all'insegnamento". Si sono svolti lunedì 11 (sessione mattutina e pomeridiana) e martedì 12 marzo (sessione mattutina) i tre turni di prove scritte del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 15.340 docenti, su posti comuni e di sostegno, nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria. Mercoledì 13 e giovedì 14 marzo si sono svolte le prime quattro delle dieci sessioni di prove scritte del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 29.314 docenti, su posti comuni e di sostegno, nella Scuola secondaria di I e II grado. I candidati presenti alle tre sessioni per la Scuola dell'infanzia e per la Primaria sono stati 55.676, dei quali 44.615 sono stati ammessi alla prova orale. I candidati presenti ai primi quattro turni per la Secondaria di I e II grado sono stati 130.252, dei quali 113.543 sono stati ammessi alla prova orale.