Conclusa a Washington la riunione del sistema Italia in Usa

WASHINGTON, 26 OTT - Si è conclusa sabato un'intensa settimana di lavori all'ambasciata d'Italia a Washington, in parallelo con gli annual meetings di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale e il Gala annuale della National Italian American Foundation (Niaf), in programma in serata. "La riunione annuale di coordinamento consolare e di promozione del Sistema Italia negli Stati Uniti è un appuntamento divenuto ormai tradizionale, di grande utilità e importanza, perché permette a tutti gli attori della nostra rete di confrontarsi su strumenti e metodi di lavoro, discutere delle sfide e delle opportunità che abbiamo di fronte e mettere a sistema idee, proposte e buone pratiche. Con un unico obiettivo: quello di rendere ancora più forte l'Italia in questo Paese", ha commentato l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia. La tre giorni di lavori iniziata giovedì scorso ha visto la partecipazione di tutti i componenti del Sistema Italia negli Usa: Consoli Generali, rappresentanti eletti dagli italiani all'estero (parlamentari eletti nella circoscrizione estero, Cgie e Comites), direttori degli uffici Ice, Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, rappresentanti di Banca d'Italia, addetti Scientifici presso i nostri consolati e il direttore di Innov.it. Oltre che dei funzionari e degli addetti dell'ambasciata e dei rappresentanti delle Camere di Commercio presenti negli Stati Uniti. Accanto alle riunioni di coordinamento consolare e di promozione del Sistema Italia, l'Ambasciata ha ospitato ieri anche la presentazione dello "Studio strategico sulle opportunità di sviluppo negli Usa per le imprese italiane" e la "Italy - US Tech Business & Investment Matching Initiative", confermando l'impegno in prima linea della nostra rappresentanza nella capitale americana e di tutta la rete nell'azione di promozione delle imprese italiane in America. Gli eventi degli ultimi giorni, a cui si è aggiunto oggi il passaggio in Ambasciata delle auto storiche della 1000 Miglia con la tappa conclusiva della 1000 Miglia Warm Up USA 2024, seguono l'evento di martedì sulla ricostruzione dell'Ucraina alla presenza del ministro delle finanze di Kyiv e il concerto della banda della guardia di finanza per celebrare il 250mo anniversario del corpo, entrambi ospitati presso l'iconica sede disegnata dall'architetto Piero Sartogo.