Con il bracciale elettronico torna a minacciare moglie,arrestato

VICENZA, 24 GIU - Gli era già stato applicato il braccialetto elettronico per le continue minacce e molestie nei confronti della ex moglie, che ora abita nel Vicentino. Tuttavia il protagonista della vicenda, un 27enne residente a Mestre, nonostante il provvedimento nei suoi confronti, era riuscito a staccare il braccialetto dalla caviglia, tanto da averne fatto una foto, poi inviata alla donna, in cui lo stesso veniva ritratto ai suoi piedi, a fianco ad un coltello, con un nuovo messaggio minatorio nei confronti dell'ex consorte. Dopo l'allarme lanciato da quest'ultima i poliziotti del Commissariato di Bassano del Grappa (Vicenza), assieme ai colleghi della squadra mobile della questura del capoluogo berico, hanno subito avviato la procedura per ottenere dall'autorità giudiziaria un aggravamento della misura. Ieri pomeriggio gli agenti hanno rintracciato l'uomo all'interno della sua casa di Mestre e lo hanno arrestato per poi accompagnarlo in carcere di Vicenza, dove ora si trova rinchiuso.