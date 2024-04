Con drone e telefono vicino al carcere di Sulmona, denunciati

SULMONA, 25 APR - Due uomini di 25 e 60 anni sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Sulmona per aver tentato di introdurre telefoni cellulari nel carcere della città peligna tramite un drone. I militari li hanno trovati nelle vicinanze dell'istituto penitenziario in possesso di un microtelefono cellulare completo di powerbank, per la ricarica, tenuti insieme con del filo di nylon e un moschettone, materiale che si ritiene destinato a un detenuto. Per questo i due, al termine delle formalità di rito, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.