Comunità ebraiche,boicottare è antisemitismo,deriva atenei

ROMA, 20 MAR - "Ormai si è superata ogni linea rossa e la preoccupazione per la situazione universitaria dilaga. Facciamo un appello a Meloni, a Bernini e alla presidente della Crui Iannantuoni, affinché la definizione dell' International Holocaust Remembrance Alliance sull'antisemitismo sia recepita a pieno da tutte le Università italiane. Chiarendo in modo lapidario che ogni forma di boicottaggio e demonizzazione, sono antisemitismo. L'Università italiana non si può piegare alle irruzioni e alle distorsioni". Lo ha detto all'ANSA la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni.