Comune vicentino promuove il 'Regalo di Natale sospeso'

SCHIO (VICENZA), 12 NOV - In vista delle festività, il Comune di Schio (Vicenza) propone il "Regalo di Natale sospeso", un progetto promosso in collaborazione con l'Avis Comunale Schio Altovicentino, pensato per regalare un conforto alle famiglie in situazioni di fragilità economica o sociale. Chi lo desidera può donare un gioco, un libro o un piccolo dono nuovo, già incartato e accompagnato da un biglietto che ne indichi il contenuto. I pacchi verranno raccolti fino al 17 dicembre e successivamente distribuiti ai nuclei familiari individuati dai Servizi Sociali e dalla rete solidale del territorio. Avis e Comune allestiranno i punti di raccolta nelle proprie sedi. Per l'assessore comunale alla Gentilezza, Milva Scortegagna, "in un periodo dell'anno in cui la città si illumina e si carica di attese, è importante ricordare chi rischia di restare nell'ombra e chi, proprio durante il Natale, patisce ancora di più le difficoltà. La gentilezza diventa ancora più preziosa quando si traduce in un gesto concreto, capace di raggiungere chi ha più bisogno. Questo progetto è un modo per dire a ogni famiglia: non siete sole, la comunità è con voi". "Siamo felici di essere parte di questa iniziativa, che si sposa perfettamente con il progetto 'Schio Città del Dono', avviato nei mesi scorsi - conclude la presidente di Avis Comunale, Giusi Tognetti - perché crediamo che ogni gesto di generosità rafforzi quella cultura del dono e della responsabilità condivisa che da sempre ci contraddistingue".