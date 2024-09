Comune di Lugo, rottura argine del Senio, salire a piani alti

BOLOGNA, 19 SET - Nel ravennate "si è verificata una rottura dell'argine del Senio a Cotignola che potrebbe comportare problemi in particolare nelle zone di Lugo Sud e Lugo Est". Lo comunica, sul suo profilo Facebook, il Comune di Lugo che invita "in via precauzionale a salire ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie". Inoltre, viene evidenziato, "l'esondazione del Senio ha caricato il Canale Emiliano Romagnolo che potrebbe trasportare acqua anche nelle aree di Villa San Martino e Zagonara". Anche in questo caso la raccomandazione è quella di salire in via precauzionale ai piani alti delle abitazioni.