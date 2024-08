Commissioni Camera concludono l'esame del ddl Sicurezza

ROMA, 06 AGO - Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera hanno concluso l'esame del disegno di legge Sicurezza. Sono stati votati tutti gli emendamenti presentati ai 29 articoli del testo ed è stato dato il mandato ai relatori a riferire in Aula. Il provvedimento dovrà ora passare il vaglio dell'Assemblea di Montecitorio a partire da martedì 10 settembre, quando prenderà il via la discussione generale. Nelle Commissioni riunite le prime votazioni sugli emendamenti erano iniziate il 12 giugno scorso. Nel testo si prevedono, tra l'altro, una stretta sulla Cannabis light; le body cam per gli agenti; il reato di 'rivolta' anche fuori dal carcere. Con la possibilità di estendere questo tipo di reato nei Centri di permanenza per i migranti (Cpr).