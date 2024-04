Commissione Orlandi-Gregori, Morassut 'si partirà dai familiari'

ROMA, 30 APR - "Oggi completiamo la formazione di un primo gruppo di consulenti della Commissione. Il primo appuntamento sarà l'audizione dei familiari delle due ragazze e oggi stabiliamo quando si farà. Inizia un lavoro importante per fare luce su uno dei momenti più oscuri della storia d'Italia". Lo dice all'ANSA, Roberto Morassut, vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, convocata oggi a San Macuto. "La collaborazione delle autorità vaticane - aggiunge Morassut - sarà essenziale e confidiamo che ci sarà senza incertezze come ha detto papa Francesco. Nessuna strumentalizzazione politica in un senso o nell'altro deve inquinare questo lavoro".