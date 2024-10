Commissione d'inchiesta su rischio idrogeologico, ok Camera

"Lutto nazionale per l'alluvione in Emilia Romagna. Le bandiere di Montecitorio sono a mezz'asta oggi". E' quanto si legge sull'account Twitter della Camera dei Deputati in cui si allega anche una foto della faccia del Palazzo, 24 maggio 2023. TWITTER CAMERA DEI DEPUTATI +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++