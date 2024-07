Commerciante 48enne muore mentre insegue un ladro

FOGGIA, 14 LUG - Un commerciante 48enne è morto nella tarda mattinata di oggi a Manfredonia, nel Foggiano, a causa di un malore che lo ha colpito - secondo il racconto di alcuni testimoni e di alcuni suoi parenti - mentre stava inseguendo un ladro che aveva rubato della merce dal suo negozio. La vittima, di nazionalità pakistana, si chiamava Afzal Muhammad ed era il proprietario di un negozio di bigiotteria in cui vendeva anche cover per telefoni cellulari. Verso mezzogiorno ha sorpreso un giovane a rubare. Il ladro, una volta scoperto, è fuggito con la merce e il titolare del negozio lo ha inseguito: poco dopo, però, si è accasciato privo di sensi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma per il commerciante non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia locale e i carabinieri che avrebbero trovato, a poca distanza dal corpo del commerciante, anche quanto rubato dal negozio. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul luogo è arrivato anche il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha espresso "vicinanza alla comunità pachistana".