Comitiva si perde in forra in Fvg, salvati dai soccorritori

CLAUZETTO, 23 AGO - Una comitiva di undici persone, tra cui alcuni minorenni, tutte di nazionalità tedesca, hanno perso l'orientamento mentre facevano canyoning nel torrente Cosa, partendo dalle grotte di Pradis, a Clauzetto (Pordenone). Sono stati individuati in nottata e portati in salvo dai soccorritori. A dare l'allarme è stato un connazionale che li attendeva: non vedendoli rientrare a San Daniele del Friuli, dove erano alloggiati, e non riuscendo a contattarli al telefono fin dalle 20.30, attorno alle 2 della notte scorsa ha chiamato il 112 numero unico per le emergenze Fvg. Sul posto sono giunti in pochi minuti i tecnici del Soccorso alpino di Maniago, assieme al sindaco Giuliano Cescutti e ai carabinieri. Nell'arco di pochi minuti, i soccorritori sono riusciti a intercettare l'ultima posizione degli smartphone, nei pressi della diga del Tul: da lì hanno intravisto le luci delle torce degli escursionisti, che stavano risalendo in autonomia dalla forra, tutti illesi. Li hanno raggiunti e messi in salvo.