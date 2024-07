Colpo da 300.000 euro a Firenze, in carcere banda di ladri

FIRENZE, 21 LUG - Per un colpo da 300.000 euro in un'abitazione di Firenze, nel quartiere del Campo di Marte, i carabinieri hanno individuato una banda di cinque georgiani, tra i 28 e i 55 anni, tutti sottoposti a fermo di indiziato di delitto, e ora ristretti in carcere con misura del gip dopo l'udienza di convalida. Il furto risale alla sera del 7 luglio, i fermi sono del 17 luglio. Tra gli elementi di prova, gli indumenti e le autovetture usati nei furti. La banda aveva osservato per molte ore i comportamenti e le abitudini dei condomini di un palazzo e prendeva informazioni sulle serrature da aprire e sulla presenza o meno dei proprietari in casa. Quattro dei cinque sono stati fermati mentre facevano una specie di sopralluogo sempre in zona Campo di Marte per mettere a segno un altro colpo. La loro base era in una casa a Pisa dove è stato fermato un quinto soggetto e dove è stata recuperata la refurtiva del furto del 7 luglio a Firenze, gioielli, capi e accessori di abbigliamento per un valore complessivo di oltre 300.000 euro. Sequestrati numerosi attrezzi per aprire le porte e due autovetture. Solo due gli incensurati fra loro. Ora i cinque sono in carcere a Pisa e a Sollicciano.