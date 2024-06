Colpito mentre cerca di sedare una rissa, convalidati arresti

UDINE, 25 GIU - Il Gip di Udine ha convalidato l'arresto, con misura della custodia cautelare in carcere, per i tre giovani protagonisti della rissa durante la quale un uomo di 56 anni, giapponese, Shimpei Tominaga, è stato colpito da un pugno, per le cui conseguenze devastanti è ricoverato in ospedale a Udine in condizioni disperate. L'accusa principale - per ora di lesioni gravissime - è a carico di Samuele Battistella, 20 anni, residente a Mareno di Piave (Treviso), che avrebbe sferrato il pugno. Assieme a lui c'erano Daniele Wedam, 20 anni, e Abdallah Djouamaa, 22 anni, entrambi di Conegliano (Treviso). Il giudice ha anche stabilito per uno dei due giovani ucraini coinvolti nella rissa il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo, dal Giappone sono arrivati i congiunti dell'imprenditore ferito, per il quale è stata avviata la commissione per l'accertamento della morte cerebrale. Qualora questa venisse accertata, l'accusa per l'autore del pugno muterebbe in omicidio preterintenzionale.