Colpito da una grossa chiave inglese, muore operaio in Sardegna

CAGLIARI, 17 LUG - Una grossa chiave inglese gli è caduta sul petto provocandogli un arresto cardiaco. Un operaio di 46 anni originario di Sassari è morto questa sera all'ospedale Brotzu di Cagliari dove era appena arrivato a bordo dell'Elisoccorso. L'operaio stava lavorando a Santadi nel Sulcis, nel cantiere per la posa di un grosso tubo per la corrente elettrica quando gli è caduta sul petto una grossa chiave inglese. L'uomo è subito stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'Elisoccorso che ha trasportato il 46enne a Cagliari, ma arrivato al pronto soccorso del Brotzu è deceduto. I carabinieri della Compagnia di Carbonia e gli esperti dello Spresal dell'Asl specializzati negli infortuni sul lavoro, stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia.