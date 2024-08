Colombia, mina antiuomo ferisce gravemente una bambina di 9 anni

SAN VICENTE DEL CAGUAN, 26 AGO - Una bambina colombiana di nove anni è rimasta gravemente ferita inciampando su una mina anti-uomo installata da dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). L'incidente è avvenuto a San Vicente del Caguán, nel dipartimento colombiano di Caquetá. "La comunità ha assistito la minore dopo l'esplosione e l'ha trasferita nel settore dove si trovava un'unità militare" ha dichiarato il colonnello Henry Herrera Arenas, comandante della Nona Brigata dell'esercito. La bambina è stata poi portata d'urgenza nell'ospedale della vicina città di Neiva. Ha perso il piede destro a causa dell'esplosione. "Condanniamo questo atto vile che colpisce i nostri bambini. Non vogliamo territori seminati di mine che non distinguono tra un bambino, un adulto, una donna o un uomo", ha detto il colonnello Herrera. Nella zona, al centro di scontri tra gruppi di guerriglieri, l'esercito sta adesso svolgendo operazioni di sminamento per garantire la sicurezza della popolazione civile.