Colombia, è Guevara il nuovo ministro delle Finanze

BOGOTÀ, 04 DIC - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato che Diego Alejandro Guevara Castañeda sarà il nuovo ministro delle Finanze, dopo le dimissioni di Ricardo Bonilla, coinvolto in uno scandalo di corruzione legato all'Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi. Il nuovo ministro delle Finanze "sarà il dottor Guevara, attuale vice ministro, professore universitario e che conosce l'intero processo attraverso il quale stiamo lottando per non farci affogare dai fondi di capitale del debito pubblico interno ed estero, contro i tanti tassi di interesse e per ridurre il deficit che l'ultimo governo ci ha lasciato indebitando brutalmente la Colombia", ha dichiarato poco fa Petro, in una conferenza stampa a Montevideo, la capitale dell'Uruguay, dove si trova per il vertice del Mercosur che si conclude venerdì. Diego Alejandro Guevara Castañeda è un economista che ha lavorato come consulente per l'Agenzia francese per lo sviluppo, concentrandosi su questioni di macroeconomia e sui cambiamenti climatici, oltre ad essere stato visiting professor all'Università Viadrina di Francoforte, in Germania. Tra le prossime sfide di Guevara la cosiddetta Legge Finanziaria (riforma fiscale) e la gestione del deficit della Colombia.