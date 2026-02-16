Coldiretti, oltre 3.000 ettari devastati in Calabria dal maltempo

CATANZARO, 16 FEB - Secondo le ricognizioni effettuate finora da Coldiretti Calabria sono oltre 3.000 gli ettari complessivamente colpiti dal maltempo in tutta la regione, con circa 900 ettari completamente sommersi dall'acqua nella sola area interessata dall'esondazione del fiume Crati. "Le situazioni più critiche - si legge in una nota - si registrano in provincia di Cosenza, in particolare nelle contrade di Corigliano-Rossano: Ministalla, Thurio e Foggia; nelle aree di Cassano allo Ionio: Laghi di Sibari e Lattughelle, nella pianura di Tarsia e a Santa Sofia d'Epiro, dove la furia dell'acqua del Crati ha inghiottito ampie superfici agricole compromettendo colture, infrastrutture aziendali, abitazioni e viabilità rurale". Coldiretti segnala "interi appezzamenti sommersi, con colture completamente inondate e terreni resi impraticabili, allevamenti evacuati e altri in difficoltà, con abitazioni rurali allagate, danni alle strutture e difficoltà di accesso ai fondi agricoli". Le criticità - spiega Coldiretti - si estendono anche alle altre province della regione con serre e frutteti danneggiati dal vento, esondazioni di corsi d'acqua, frane e smottamenti con interruzioni della viabilità rurale, in particolare lungo la fascia tirrenica. Coldiretti Calabria sta proseguendo la raccolta delle segnalazioni attraverso gli uffici provinciali.