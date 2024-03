Cocaina in una Porsche, arrestati due uomini in autostrada

GENOVA, 21 MAR - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona hanno hanno portato a conclusione un'operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, culminata con l'arresto di due italiani ed il sequestro di oltre 18 chilogrammi di cocaina, diversi telefoni cellulari, denaro contante e due auto di grossa cilindrata. Le auto, una Mercedes ed una Porsche, viaggiavano lungo la tratta autostradale Ventimiglia/Genova con alla guida due cittadini romani di rientro dalla Spagna. I finanzieri, una volta fermati i due conducenti, ravvisando evidenti segnali di nervosismo hanno controllato le auto e scoperto nella parte posteriore della Porsche, in un vano occulto appositamente realizzato, l'ingente quantitativo di cocaina confezionata in panetti sotto vuoto. I soggetti posti sotto vincolo restrittivo sono stati portati al carcere di Genova Marassi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti atti a verificare chi fossero i destinatari dell'ingente partita di droga che, una volta messa in vendita sulle piazze di spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre un milione e 300 mila euro.