Cocaina in doppiofondo valigia, sequestrati 11 chili, 3 arresti

NAPOLI, 06 DIC - Lo 'scambio' sarebbe avvenuto in via Ventotene, a Casoria, alle porte di Napoli. Droga, in cambio di contanti. A interrompere la transazione ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Lontani dal territorio, liberi dal servizio, hanno notato una donna in strada con due grosse valigie nere, con un atteggiamento tipico di chi ha qualcosa da nascondere. Aveva fretta, aspettava qualcuno. Senza lasciare mai le valigie, anche se sembravano pesantissime. I carabinieri hanno deciso di appostarsi, di capire cosa stesse accadendo. Poi la svolta. Sono arrivate due persone. Hanno sostato con la donna davanti ad un portone. I militari hanno deciso di intervenire. Nelle valigie circa 11 chili di cocaina, nelle tasche di uno dei due uomini 13 mila euro in 650 banconote da 20 euro. La droga era nascosta in un doppiofondo, sottovuoto. Pura, ancora da tagliare. Manette per i tre. Nell'abitazione dell'uomo trovato con il denaro, i carabinieri hanno sequestrato altri 80 mila euro. Sono stati portati tutti in carcere, in attesa di giudizio.