Climber scala il Duomo di Milano e posta un selfie

MILANO, 24 MAG - Un climber è salito di notte lo scorso fine settimana sul Duomo di Milano, arrampicandosi dalle terrazze fino alla Madonnina sulla guglia maggiore. E ha filmato e postato l'impresa sui social con tanto selfie fatto dopo essersi tolto la t-shirt accanto alla Madonnina, con dito medio alzato. Nello scalare ha fatto scattare l'allarme che è collegato a una società di vigilanza e la Veneranda Fabbrica del Duomo ha fornito le immagini alle forze dell'ordine. L'urban climber che ha un profilo social con il nome di Dedelate ha postato le immagini e i video della salita sulla Madonnina ieri sera. Ma sul suo profilo sono testimoniate scalate su Castello Sforzesco, Stazione Centrale, sui tetti della galleria (e anche sopra una macchina della polizia locale). "Non risulta alcun danno o atto vandalico sul Duomo - hanno spiegato dalla Veneranda Fabbrica, che si occupa della manutenzione della cattedrale -. La persona in oggetto ha fatto scattare uno degli allarmi presenti sul percorso. La presenza è stata rilevata dal nuovo sistema di telecamere installato sulle Terrazze e recentemente rafforzato, autorizzato dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e collegato con la società di vigilanza privata che opera in Duomo. Le immagini rilevate sono state tempestivamente fornite alle autorità che stanno svolgendo le indagini".