Classifica atenei Qs, Italia quarta in Ue ma perde 100mila laureati

ROMA, 28 GEN - Se l'Italia è il quarto paese europeo più rappresentato nella classifica 'Qs World University Rankings: Europa 2026', con 65 università, il Politecnico di Milano rimane l'ateneo italiano con il punteggio più alto nella classifica europea, ma perde ben 7 posizioni e si piazza al 45mo posto, mentre l'Alma Mater Studiorum di Bologna esce dalla top 50, passando dal 48mo al 59mo posto. Inoltre l'Italia è tra i maggiori esportatori di studenti in Europa ma non riesce ad attrarne e in 10 anni ha perso quasi 100.000 laureati tra i 25 e i 35 anni così come è debole in occupabilità: solo Sapienza è tra le prime 50 per risultati occupazionali.