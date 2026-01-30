Ck Hutchison, 'da Panama sentenza priva di fondamento giuridico'

PECHINO, 30 GEN - Una sussidiaria di Ck Hutchison, la conglomerata di Hong Kong del miliardario Li Ka-shing, contesta la sentenza della Corte Suprema di Panama che ha annullato la sua concessione su due porti strategici del Canale di Panama, nel mirino degli Usa. "La nuova sentenza è priva di fondamento giuridico e mette a repentaglio non solo la Panama Ports Company e il suo contratto, ma anche benessere e stabilità di migliaia di famiglie panamensi che dipendono in modo diretto e indiretto dall'attività portuale", ha riferito la società in una nota. La sentenza manda in fumo i piani di vendita dei porti, mentre Ck Hutchison cede il 5,02% in Borsa. La Corte Suprema panamense aveva annullato la concessione che permetteva alla società Ck Hutchison, con sede a Hong Kong, di gestire i porti del Canale di Panama, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di sequestrare l'importante passaggio marittimo con la motivazione che la Cina ne aveva assunto il controllo. I giudici hanno ritenuto "incostituzionali" le leggi che permettevano alla Ck Hutchison Holdings di gestire due dei cinque porti del canale.