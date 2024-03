Cisgiordania, due palestinesi uccisi dall'esercito di Israele

ROMA, 01 MAR - Due fratelli di 25 e 28 anni sono morti e un terzo fratello di 30 anni è rimasto ferito dopo essere stati colpiti da proiettili sparati dall'esercito israeliano in una località a sudovest di Hebron, in Cisgiordania. Lo rende noto il Ministero della Salute palestinese, citato dall'agenzia di stampa Wafa e dall'emittente araba Al Jazeera. Fonti locali affermano che i tre stavano raccogliendo piante selvatiche vicino a Beit Marsam, quando sono stati raggiunti dai proiettili delle forze di Israele. Il bilancio dei palestinesi uccisi in Cisgiordania dal 7 ottobre è di 416, secondo i dati del Ministero della Sanità locale.