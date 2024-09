Ciro Grillo torna in aula, ma come praticante avvocato

GENOVA, 25 SET - Ciro Grillo, il figlio del comico Beppe, torna in un'aula di tribunale. Questa volta non come imputato ma come praticante avvocato. Il giovane, che è a processo in Sardegna insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese, nei mesi scorsi si era laureato in Giurisprudenza. Nelle scorse settimane ha iniziato la pratica forense nello studio dell'avvocato Maurizio Mascia a Genova. Oggi era presente in aula a Genova nel corso del processo a carico di Sandro Biasotti.