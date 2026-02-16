Cirio, a Mattarella la gratitudine di tutta la comunità piemontese

TORINO, 16 FEB - "Io voglio rappresentarle tutta la gratitudine della comunità piemontese per la sua presenza costante, per il suo affetto, per la sua vicinanza ai luoghi ma anche alle persone del nostro Piemonte che dimostra ogni qualvolta viene in visita e soprattutto la sua presenza. E il suo impegno quotidiano nella difesa della nostra amata Costituzione repubblicana e antifascista e soprattutto del suo impegno nella difesa del nostro Paese". Così, tra gli applausi al teatro Carignano di Torino, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite per le celebrazioni del centenario della morte di Piero Gobetti. "Signor presidente, oggi - ha aggiunto Cirio - la sua presenza qui ha ancor maggior significato, perché celebra nel modo migliore una figura, una persona, un uomo, che rappresenta un pezzo di grande orgoglio per il nostro Piemonte, un patrimonio civile per la nostra Italia, per il nostro Paese, ma che rappresenta anche molta attualità nel suo pensiero e che io credo possa rappresentare anche una lente di ingrandimento per aiutarci a capire quello che sta accadendo a livello globale nella nostra difficile, difficilissima quotidianità".