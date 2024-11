Cirielli, credo che norma sui mandati sarà impugnata

ROMA, 05 NOV - "Penso che giuridicamente non abbia un fondamento valido e credo che il governo impugnerà la norma". Lo ha annunciato il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (FdI) interpellato in Transatlantico sul via libera alla legge regionale che consente il terzo mandato a Vincenzo De Luca. Cirielli è tra i nomi che circolano per una candidatura del centrodestra in Campania.