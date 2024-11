Cipolletta, nuove Carte del Merito e della Cultura un fallimento

ROMA, 20 NOV - "Il mercato del libro in questo momento si è fermato, anzi sta regredendo. Abbiamo i dati fino a tutto ottobre, siamo intorno al -1%. Vuol dire che la crescita registrata negli anni del Covid si è fermata e abbiamo purtroppo aspettative negative per il 2025 perché il 2024 aveva ancora una serie di provvedimenti che funzionavano: la vecchia 18App che era attiva fino ad aprile di quest'anno e la nuova Carta. Nel 2025 non ci saranno più i residui della 18App e stiamo vedendo che le nuove carte del Merito e della Cultura non funzionano assolutamente". Lo ha detto all'ANSA il presidente dell'Aie, Innocenzo Cipolletta.