Cinque intossicati da monossido di carbonio a Treviso

TREVISO, 29 DIC - Cinque persone sono rimaste intossicate dall'esalazione di monossido di carbonio, probabilmente per il malfunzionamento di una stufetta a gas, avvenuta la scorsa notte a Quinto di Treviso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del Suem 118. I soccorritori hanno trovato in gravi condizioni una donna di 36 anni e un bambino di 5, sorella e nipote del proprietario di casa, che sono stati trasportati all'Ospedale di Mestre (Venezia) per essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Altri membri della famiglia - un uomo di 21 anni, una bambina di 3 e un ragazzo di 18 - sono stati invece trasportati all'ospedale di Treviso per accertamenti. Secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco, la probabile causa dell'incidente è il malfunzionamento di un tubo della stufetta a gas situata nel bagno. Nessuno degli intossicati è in pericolo di vita. La donna e il bambino restano in osservazione, mentre gli altri sono stati dimessi.