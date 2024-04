Ciclista muore investito da un'auto pirata nel Catanzarese

Un ciclista è morto investito da un tir su via Tiburtina a Roma, 17 maggio 2019. Sul posto diverse pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale. Il conducente dell'autoarticolato, un 55enne, è stato portato in ospedale per gli accertamenti sull'assunzione di alcol e droghe. ANSA/ MASSIMO PERCOSSI