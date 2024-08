Ciclista di 54 anni gravissima dopo lo scontro con un suv

TRENTO, 13 AGO - Una ciclista di 54 anni della valle di Fiemme è stata trasportata in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo lo scontro con un suv che si è verificato attorno alle 17.30 a Tesero, in Trentino. Alla guida dell'auto una ragazza di 23 anni, anche lei fiemmese. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari, il personale sanitario ed i carabinieri.