Ciclista 27enne travolto e ucciso da pirata a Treviso

TREVISO, 07 SET - Un ciclista di 27 anni di Carbonera (Treviso) è stato travolto ed ucciso la scorsa notte, alla prima periferia di Treviso, da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. L'investitore, un coetaneo, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri grazie alle immagini di videocamere di sorveglianza ed è stato denunciato per omicidio stradale. Per il giovane in bicicletta, sbalzato per più di 10 metri dal punto dell'impatto, il decesso è giunto prima dell'arrivo dei soccorritori.