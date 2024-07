Ciciliano verso la Protezione civile al posto di Curcio

ROMA, 22 LUG - Fabio Ciciliano, commissario straordinario di governo per Caivano, dovrebbe essere nominato oggi capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, incarico ricoperto dal 2021 da Fabrizio Curcio. La nomina, confermano fonti dell'esecutivo, è attesa nel Consiglio dei ministri convocato alle 17.30. Napoletano classe 1972, Ciciliano, a quanto si apprende, manterrebbe l'incarico di commissario per Caivano fino alla scadenza del mandato, fissata a metà settembre, quando verrà individuata una soluzione per continuare il progetto di contrasto al degrado nel Comune alle porte di Napoli. Non è escluso, riferiscono le stesse fonti, che a quel punto a seguirlo sia direttamente la Protezione civile.