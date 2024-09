Ciciliano, cittadini aderiscano a test vulcanico Campi Flegrei

NAPOLI, 26 SET - "Il rischio vulcanico è completamente diverso dal rischio bradisismico, anche se ha ovviamente degli elementi di sovrapposizione. La partecipazione della cittadina a questa esercitazione è importante perché lo scopo principale è testare il meccanismo di risposta del sistema di Protezione civile". Lo ha detto il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, a margine di un incontro con i cittadini di Pozzuoli che si è tenuto a Monteruscello, nella sede della Protezione civile in vista dell'esercitazione prevista per l'11 e il 12 ottobre sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei, che coinvolge tutta la zona rossa. Ciciliano ha sottolineato che "per i cittadini non è obbligatoria la presenza, però è fortemente consigliata perché ci dà la possibilità di valutare nella migliore maniera possibile quello che potrebbe essere il sistema di risposta della Protezione Civile, quindi aspettiamo che ci siano molte adesioni".