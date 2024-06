Chiusa seduta fiume su ddl Nordio, respinti emendamenti

ROMA, 18 GIU - Si è chiusa la maratona notturna della commissione giustizia della Camera sul ddl Nordio. Respinti, dopo 10 ore d'esame, tutti gli emendamenti che erano stati presentati dall'opposizione. In giornata la commissione darà il mandato al relatore e l'approdo in Aula del provvedimento, che prevede tra l'altro l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, è previsto per lunedì.