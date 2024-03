Chiorazzo, non c'è accordo ma il dialogo è aperto

(ANSA) - POTENZA, 12 MAR - "Oggi non c'è nessuna cosa politica": così Angelo Chiorazzo, indicato da Basilicata casa comune come candidato alla presidenza della Regione Basilicata per il centrosinistra, ha risposto ai giornalisti a margine di un'iniziativa sull'8 marzo, organizzata a Potenza, nel suo comitato elettorale. Dopo la risposta ai cronisti, Chiorazzo ha detto che non avrebbe rilasciato altre dichiarazioni politiche. (ANSA).