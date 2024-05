Chico Forti forse lunedì trasferito a Verona

ROMA, 18 MAG - Chico Forti potrebbe essere trasferito già lunedì nel carcere di Verona. Il 65enne trentino, rientrato stamani in Italia dove sconterà la sua pena dopo 24 anni di detenzione negli Usa, ora si trova nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso: si trova solo in cella anche in virtù del fatto che è un detenuto di transito. Chi ha avuto modo di vederlo lo descrive "sorridente ma provato".