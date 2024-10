Chiara Ferragni si difenderà da accuse con memoria scritta

MILANO, 23 OTT - E' pronta a difendersi con una memoria scritta, che sarà depositata nelle prossime settimane dai suoi legali, Chiara Ferragni dopo la chiusura delle indagini per truffa aggravata per i noti casi casi del pandoro "Pink Christmas" e delle uova di cioccolato di Pasqua "Dolci Preziosi". Pare possa escludersi, dunque, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, una richiesta da parte dell'influencer di interrogatorio davanti ai pm. Oggi i suoi difensori hanno incontrato in Procura a Milano l'aggiunto Eugenio Fusco, titolare dell'inchiesta col pm Cristian Barilli, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf. Da quanto si è saputo, più avanti gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana presenteranno ai pm una memoria difensiva per cercare di convincerli che, come ha sempre ribadito la difesa, "questa vicenda non ha alcuna rilevanza penale e i profili controversi sono già stati affrontati e risolti" davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La mossa difensiva punta ad ottenere una richiesta di archiviazione, ma in caso contrario la Procura andrà avanti con la citazione diretta a giudizio, molto probabilmente entro fine anno.